Policjant z sosnowieckiej drogówki podczas urlopu ujął pijanego kierowcę Data publikacji 26.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Stróż prawa z sosnowieckiej drogówki podczas urlopu ujął nietrzeźwego kierowcę, który spowodował kolizję z zaparkowanym pojazdem. Mężczyzna miał prawie 2,3 promila alkoholu w organizmie. Dzięki reakcji policjanta być może nie doszło do tragedii.

Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych na ulicy Chopina w Sosnowcu. Policjant na co dzień pełniący służbę w tutejszym Wydziale Ruchu Drogowego przebywał na urlopie wypoczynkowym. Przejeżdżając przez jedną z ulic sosnowieckiej dzielnicy Pogoń sierż.szt. Sebastian Warliński zauważył dwa uszkodzone samochody. Jeden z pojazdów odjechał. Widząc tę sytuację, stróż prawa natychmiast zareagował i pojechał za samochodem marki Mitsubishi. Gdy pojazd zatrzymał się, policjant podszedł do kierowcy. Od 19-latka wyczuł woń alkoholu, w związku z czym natychmiast wezwał patrol Policji. Okazało się, że mężczyzna prowadził, mając prawie 2,3 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara grzywny, zakaz prowadzenia pojazdów oraz do 2 lat pozbawienia wolności.

Pamiętajmy, aby nigdy nie wsiadać „za kółko” będąc pod wpływem alkoholu. Zawsze możemy sprawdzić swój stan trzeźwości w najbliższej jednostce Policji. Decydując się na jazdę „na podwójnym gazie”, stwarzamy zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i innych uczestników ruchu drogowego.