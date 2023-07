Policyjny wodniak ruszył z pomocą żeglarzom Data publikacji 26.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Na wezwanie pomocy zareagował toruński policjant patrolujący wody Jeziora Chełmżyńskiego. Trudne warunki atmosferyczne spowodowały, że doszło do przewrócenia łodzi, którą płynęło dwóch żeglarzy. Policyjny wodniak wydobył ich z wody.

W minioną sobotę, 22.07.2023 r., policjanci z Zespołu Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu dbali o bezpieczeństwo osób biorących udział w lokalnych regatach żeglarskich na Jeziorze Chełmżyńskim.

Trudne warunki atmosferyczne zaskoczyły jedną z załóg. Nagły i silny wiatr doprowadził do wywrócenia ich łodzi, która bardzo szybko nabrała wody w kadłub. Za burtą znalazło się dwóch żeglarzy. Policyjny sternik łodzi patrolowej natychmiast przystąpił do akcji ratowniczej. Gdy podpłynął do łodzi ta była już niemal całkowicie zalana wodą. Mundurowy udzielił pomocy żeglarzom i sprowadził ich bezpiecznie na brzeg.

Na szczęśliwe zakończenie tego zdarzenia miało wpływ odpowiedzialne zachowanie uczestników zawodów, którzy byli wyposażeni w kamizelki wypornościowe. W kryzysowych sytuacjach takie środki ochrony zapewniają użytkownikowi bezpieczeństwo, nie dopuszczając do utonięcia.

Toruńscy policjanci przypominają o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą:

wybierajmy teren przeznaczony do takiego wypoczynku, najlepiej tam, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy;

pływając łódkami, kajakami i rowerami wodnymi pamiętajmy o założeniu kapoka i sprawdzeniu, czy sprzęt nadaje się do użytku;

dzieci powinny bawić się nad wodą tylko pod czujną opieką dorosłych. Gdy wchodzimy z nimi do wody, otoczmy je szczególną opieką;

po dłuższym leżeniu na słońcu nie wchodźmy od razu do wody, najpierw stopniowo przyzwyczajmy ciało do niższej temperatury. W ten sposób unikniemy szoku termicznego;

warto sprawdzić miejsce kąpieli i eksplorować je stopniowo - nie wolno wskakiwać do wody, której głębokości nie znamy lub gdy miejsce jest objęte zakazem skakania. Nieznana głębokość i struktura dna może narazić nas na urazy, kalectwo, a nawet śmierć;

nie zabierajmy ze sobą na plażę rzeczy wartościowych, pozostawione bez nadzoru mogą być łatwym łupem dla złodzieja;

nigdy nie wchodźmy do wody po alkoholu. Takie kąpiele często kończą się tragedią