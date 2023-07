Policjant w drodze na służbę pomógł mężczyźnie Data publikacji 27.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant jadąc tramwajem na służbę zauważył mężczyznę, który dostał ataku drgawek. Funkcjonariusz wezwał karetkę pogotowia i do czasu jej przyjazdu podjął akcję ratunkową. Dzięki jego zdecydowanym działaniom mężczyzna w porę otrzymał pomoc lekarską.

Do zdarzenia doszło 25 lipca 2023 roku około 05.40. Policjant z Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi jadąc tramwajem na służbę zauważył jak jeden z pasażerów dostał ataku drgawek. Natychmiast zareagował. Prosząc motorniczego o zatrzymanie tramwaju i wezwanie pogotowia podbiegł do mężczyzny. Wówczas drgawki ustały, a mężczyzna osunął się na fotel pasażera. Policjant położył go na podłodze tramwaju i udrożnił mu drogi oddechowe. Kiedy mężczyzna zaczął oddychać ułożył go w pozycji bezpiecznej. Do przyjazdu karetki pogotowia funkcjonariusz cały czas monitorował jego funkcje życiowe. Po przybyciu na miejsce pogotowia, ratownik ocucił mężczyznę i udało mu się nawiązać z nim kontakt. Okazało się jednak, że mężczyzna jest narodowości ukraińskiej i ratownik nie mógł go zrozumieć. Policjant znał język rosyjski więc zaproponował swoją pomoc w rozpytaniu. Ratownik wyraził na to zgodę, dzięki czemu otrzymał informację na temat przyjmowanych przez niego leków i wcześniejszych dolegliwości.

Dzięki postawie funkcjonariusza mężczyzna w porę otrzymał pomoc medyczną i trafił do szpitala.