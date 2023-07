Miał problemy z oddychaniem, potrzebował pomocy. Zapewnili mu ją policjanci Data publikacji 27.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze piskiej drogówki interweniowali wobec mężczyzny, którego życie i zdrowie było poważnie zagrożone. Pełnili wówczas służbę na terenie Drygał. W pewnym momencie podszedł do nich człowiek, prosząc o natychmiastową pomoc. Wskazał siedzącego niedaleko mężczyznę, który miał problemy z oddychaniem. Policjanci wezwali na miejsce karetkę pogotowia, a do czasu przyjazdu służb medycznych sami udzielali 60-latkowi pierwszej pomocy przedmedycznej, walcząc o jego życie i zdrowie. Uratowany przez policjantów mężczyzna zabrany został do szpitala.

„Pomagamy i chronimy” to hasło, które przyświeca policjantom w codziennej służbie. Nigdy nie wiadomo, z jaką sytuacją się spotkają i jakie umiejętności będą im potrzebne. Tym razem funkcjonariusze piskiej drogówki, asp. Marcin Dąbkowski i sierż. szt. Łukasz Mieczkowski, wykorzystali swoją wiedzę i doświadczenie udzielając pierwej pomocy przedmedycznej człowiekowi, którego życie i zdrowie było poważnie zagrożone.

Niecodzienna sytuacja spotkała policjantów piskiej drogówki we wtorek, 25.07.2023 roku, przed 19.00, kiedy pełnili służbę na terenie miejscowości Drygały w gminie Biała Piska. W pewnym momencie podszedł do nich człowiek prosząc o pilną pomoc dla duszącego się mężczyzny. Funkcjonariusze natychmiast pojechali we wskazane miejsce, aby zobaczyć co się dzieje.

Na schodach przed budynkiem siedział starszy mężczyzna, który miał ogromne problemy z oddychaniem. Dusił się nie mogąc złapać powietrza. Jego życie i zdrowie było realnie zagrożone. W tej sytuacji policjanci natychmiast przystąpili do działania. Jeden z nich powiadomił o zdarzeniu oficera dyżurnego piskiej komendy oraz wezwał na miejsce pomoc medyczną. Drugi funkcjonariusz natychmiast przystąpił do udzielania tej osobie pomocy przedmedycznej. Najważniejsze było skutecznie udrożnić drogi oddechowe, by powrócił mu normalny oddech. Kiedy sytuacja uległa delikatnej poprawie mężczyzna powiedział, że ma 60-lat. W dalszym ciągu ciężko oddychał. Wymagał specjalistycznej pomocy i natychmiastowego podania leków ratujących mu życie. Policjanci monitorowali jego stan do czasu przyjazdu zespołu medycznego, który zabrał go do szpitala. Dzięki szybkiej i skutecznej pomocy udało się ocalić życie mężczyźnie.

Jednym z podstawowych elementów policyjnego szkolenia, już na jego pierwszym etapie, jest szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Te umiejętności są w trakcie służby utrwalane i aktualizowane podczas kolejnych szkoleń. Wszystko po to, by skutecznie pomagać i chronić zdrowie i życie innych.