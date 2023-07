Dzięki wspólnym działaniom policjantów i medyków uratowano mężczyznę Data publikacji 27.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komisariatu II w Sosnowcu otrzymali w ubiegłą niedzielę zgłoszenie o nieprzytomnym 53-letnim mężczyźnie, który miał upaść przed jednym z mieszkań przy ulicy Bohaterów Getta. Mundurowi, którzy przyjechali jako pierwsi na miejsce, natychmiast rozpoczęli resuscytację, którą prowadzili nieprzerwanie do przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego. Dzięki wspólnym wysiłkom, mężczyźnie przywrócono funkcje życiowe.

Gdy po zgłoszeniu policjanci z komisariatu II w Sosnowcu, st. post. Mateusz Pitas i post. Szymon Woskowicz, przyjechali na miejsce, okazało się, że 53-letni mężczyzna nie oddycha. Mundurowi natychmiast przystąpili do działań mających uratować mu życie, które wykonywali do czasu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wspólne wysiłki sprawiły, że mężczyzna zaczął swobodnie oddychać. Następnie 53-latek został przewieziony do pobliskiego szpitala.

Pamiętajmy, aby zawsze reagować, gdy życie innego człowieka jest zagrożone. W tego typu sytuacjach liczy się każda sekunda, dlatego tak istotne jest szybkie działanie. Jeśli jesteśmy świadkami takiego zdarzenia, nie wahajmy się poprosić o pomoc - natychmiast wezwijmy służby ratownicze.