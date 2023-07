"NieZły Kwiatek"

Mając blisko 3 promile alkoholu w organizmie do łęczyckiej komendy Policji przyszedł mężczyzna z "kwiatkiem" i z przeprosinami. Jak się okazało, miał do tego powody. Rzekomym "kwiatkiem" była roślina konopi, a kolejnych 18 hodował w mieszkaniu. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu, a następnego dnia usłyszał zarzut prowadzenia nielegalnej uprawy konopi indyjskich. Za takie przestępstwo grozi kara nawet do 8 lat więzienia.