Policjant CBŚP po służbie zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 27.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Nietrzeźwego kierowcę osobówki zatrzymał na wolnym policjant z Zarządu w Lublinie CBŚP. Funkcjonariusz zauważył kierowcę, gdy ten wyjeżdżając z parkingu pod kraśnickim sklepem, uderzył zderzakiem w krawężnik. Policjant wyciągnął kluczyki ze stacyjki i powiadomił miejscowych policjantów. Kierowca wydmuchał ponad 3,5 promila. Mężczyzna stracił prawo jazdy i usłyszał zarzut jazdy w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara pozbawienia wolności, utrata prawa jazdy, zakaz prowadzenia pojazdów a także poważne konsekwencje finansowe.

Kilka dni temu w godzinach wieczornych będący na wolnym policjant z Zarządu w Lublinie CBŚP zauważył kierującego oplem, który próbował wyjechać na drogę ze sklepowego parkingu. Robił to jednak tak nieudolnie, że wcześniej uderzył w krawężnik uszkadzając zderzak.

Funkcjonariusz zareagował błyskawicznie. Podejrzewając, że kierowca może być nietrzeźwy, podbiegł do pojazdu i wyciągnął kluczyki ze stacyjki. Od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu, miał bełkotliwą mowę i problemy z koordynacją ruchową. Policjant powiadomił o tym fakcie dyżurnego jednostki i z pomocą innego świadka pilnował kierowcy do momentu przybycia patrolu.

43-latek „wydmuchał” ponad 3,5 promila. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości za co grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 2, świadczenie pieniężne w kwocie co najmniej 5 tysięcy złotych a także zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata.