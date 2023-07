Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa może również uchronić od tragedii nad wodą! Data publikacji 28.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Jesteś świadkiem niebezpiecznych sytuacji nad wodą. Reaguj. Zwróć uwagę na niewłaściwe zachowanie, powiadom odpowiednie służby, nanieś zagrożenie na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Wakacje to czas kiedy chętnie korzystamy z wszelkich możliwych form wypoczynku nad wodą. Wyjazdy nad morze czy jezioro przy sprzyjających warunkach atmosferycznych pozwalają wypocząć i aktywnie spędzić wolny czas. Niestety często bez znaczenia pozostaje czy kąpielisko jest strzeżone i czy dany akwen jest bezpieczny. Widok kąpiących się dzieci wraz z dorosłymi w niestrzeżonych miejscach takich jak: wyrobiska, stawy czy rzeki przestał już kogokolwiek dziwić. Nie pomagają ani prośby ani apele. W takiej sytuacji najbardziej do wyobraźni przemawiają liczby ofiar, dla których kąpiel w miejscu niebezpiecznym była ostatnią w ich życiu. Jesteśmy na półmetku wakacji a statystyki w zakresie utonięć nie napawają optymizmem. Od początku wakacji utonęły bowiem już 84 osoby. Każdego dnia tegorocznych wakacji odnotowujemy tragedię jakiejś rodziny, której woda zabrała córkę, syna, wnuczka, a może matkę czy ojca.

Policja dbając o bezpieczeństwo osób korzystających z tej formy rekreacji każdego dnia od początku wakacji kieruje swoich funkcjonariuszy do służby na wodach i terenach przywodnych. Pomimo tak dużego zaangażowania nie jest możliwe, aby objąć nadzorem policyjnym wszystkie akweny. Dlatego też, z pomocą może przyjść Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jeżeli ujawnione zagrożenie związane z bezpieczeństwem osób na wodach nie wymaga natychmiastowej reakcji w postaci konieczności udzielenia pomocy czy wezwania służb ratunkowych, powiadom o nim Policję. Przekaż swoją wiedzę policjantowi osobiście, telefonicznie lub z wykorzystaniem aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wystarczy, że w aplikacji wybierzesz zagrożenie „Miejsca niebezpieczne na wodach”, wskażesz dokładną lokalizację zagrożenia i opiszesz szczegóły tej sytuacji. Możesz dołączyć zdjęcie lub film. Wszystko to potrwa kilka minut, a może uratować czyjeś życie. Kategoria ta jest jedną z 24 możliwych do wyboru dla użytkownika zagrożeń.

Tylko od początku tegorocznych wakacji na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa naniesiono 144 zagrożenia w tej kategorii, a łącznie już ponad 3 tysiące. Dzięki czujności i aktywności użytkowników Mapy prawdopodobnie udało się przeciwdziałać kolejnym ludzkim tragediom.

Dziękujemy za pomoc i gorąco zachęcamy do skorzystania z tego rozwiązania.

Biuro Prewencji KGP