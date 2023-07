8 osób zatrzymanych w związku z ujawnianiem nielegalnego procederu składowania odpadów

Policjanci z Dolnego Śląska działając z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, przerwali nielegalny proceder polegający na gospodarowaniu różnego rodzaju odpadami przez osoby nieposiadające żadnych uprawniań do prowadzenia tego typu działalności. Ponieważ działania te zagrażały bezpośrednio środowisku naturalnemu funkcjonariusze przystąpili do działań natychmiast. Zatrzymali podejrzanych na gorącym uczynku przestępstwa, gdy odpady były wysypywane na jednej z działek w powiedzie wołowskim. Transporty z wykorzystaniem pojazdów ciężarowych zostały zabezpieczone do dalszych czynności, a w tej sprawie zatrzymano łącznie 8 osób, z czego 2 zostały już decyzją sądu tymczasowo aresztowane.