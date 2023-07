Areszt dla legniczanina, który z przestępstwa kradzieży uczynił sobie stałe źródło dochodu Data publikacji 28.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Na wniosek policji i prokuratury, sąd tymczasowo aresztował 27-letniego legniczanina na okres 3 miesięcy. Mężczyzna włamywał się w Legnicy i powiecie legnickim do domów, mieszkań, sklepu a nawet na teren budowy hali. Kradł wszystko, co tylko można było później sprzedać. Straty, jakie spowodował wynoszą ponad 150 tys. zł. Kradzież z włamaniem zagrożona jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

27-letni mieszkaniec Legnicy za nic miał postawione zarzuty kradzieży z włamaniem i dozór policji jakim był objęty od niedawna i postanowił po raz kolejny włamać się do domu, tym razem w Lipcach. Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek. Mężczyzna poprzez uszkodzone okno piwnicy dostał się do niezamieszkałego domu w budowie. Przygotował sobie już rzeczy, które chciał ukraść, między innymi butlę gazową, łyżwy i buty narciarskie, a także spłuczkę kompaktową, jednak zamierzonego celu nie osiągnął ponieważ został spłoszony przez świadka.

Wzorową postawą wykazali się mieszkańcy Lipiec, którzy współpracowali z policją i przyczynili się do tego, że bardzo szybko, bo już na następny dzień, sprawca został zatrzymany.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy ustalili, że sprawcą jest znany policjantom 27-letni legniczanin. Mężczyzna na swoim koncie miał szereg przestępstw m.in. przeciwko mieniu poprzez włamania do domów jednorodzinnych, mieszkań, sklepu a nawet budowy hali. W jego zainteresowaniu było wszystko, co tylko mógł później sprzedać, między innymi: sprzęt fotograficzny, instrumenty muzyczne, sprzęt RTV i AGD, kable, oświetlenie, elektronarzędzia, zabawki, artykuły spożywcze, a nawet terminal płatniczy i kasę fiskalną. Straty, jakie spowodował swoim przestępczym działaniem na szkodę osób pokrzywdzonych wynoszą ponad 150 tys. zł. Część skradzionego mienia została przez policjantów odzyskana.

Na wniosek policji i prokuratury, sąd zastosował wobec 27-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za kradzież z włamaniem grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KMP w Legnicy

mł. asp. Anna Tersa

tel. 504 798 649

Opis filmu: prowadzenie zatrzymanego Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 3.21 MB)