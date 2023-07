Mundurowi pilotowali do szpitala samochód z chorym nastolatkiem Data publikacji 31.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Grudziądza pomogli szybko i bezpiecznie dotrzeć do szpitala rodzicom, którzy wieźli chorego syna. Chłopiec miał poważne problemy neurologiczne. Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia chłopca funkcjonariusze przeprowadzili pilotaż samochodu z bramek A-1 w Grudziądzu do szpitala w Świeciu, gdzie otrzymał pomoc medyczną.

Wczoraj, 30.07.2023 r., policjanci z grudziądzkiej drogówki st. sierż. Nikodem Berent i sierż . Michał Kowalski pełnili służbę na autostradzie A1. Około 15.30 podjechał do nich 42-letni kierowca osobowego volkswagena. Oświadczył, że w pojeździe znajduje się jego żona oraz nastoletni syn, który jest ciężko chory. Okazało się, że próbowali uzyskać pomoc dla syna w dwóch szpitalach na terenie powiatu grudziądzkiego. Chłopiec przejawiał problemy neurologiczne, niestety w żadnej z placówek medycznych, jakie odwiedzili, nie było aktualnie neurologa. Z uwagi na brak wolnej karetki polecono im udać się pilnie do szpitala w Świeciu.

Kierowca widząc patrol Policji poprosił o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala. Policjanci w szybki i bezpieczny sposób pomogli im dojechać do świeckiego szpitala. Z uwagi na stan chłopca pomogli również zaprowadzić go na szpitalny oddział ratunkowy gdzie uzyskał pomoc medyczną.