Sukcesy lubuskich policjantek na Tour de Pologne Data publikacji 31.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W ostatni weekend odbył się wyczekiwany przez wszystkich kolarzy wyścig ORLEN Tour de Pologne Amatorów oraz Górskie Mistrzostwa Polski Policji w kolarstwie szosowym o Puchar Komendanta Głównego Policji. Wśród rywalizujących o mistrzostwo na starcie stanęły dwie policjantki z powiatu wschowskiego. Było to najważniejsze w środowisku kolarskim wydarzenie, które zgromadziło setki uczestników. W kategorii policyjnej OPEN kobiet sierżant Sandra Kowalczyk zajęła II miejsce, a starszy posterunkowy Roksana Kąc IV miejsce.

ORLEN Tour de Pologne Amatorów to impreza, która powstała z pasji do kolarstwa. Swój początek miała w 2010 roku i towarzyszy Tour de Pologne UCI World Tour. Z roku na rok uczestników szosowego kolarstwa przybywa. Są to setki miłośników jednośladów, którzy pragną sprawdzić swoją wytrzymałość i tężyznę w niełatwej rywalizacji. ORLEN Tour de Pologne Amatorów stał się jednym z największych i najbardziej prestiżowych wyścigów szosowych.

W tym roku trasa Tour De Pologne Amatorów oraz Górskich Mistrzostw Polski Policji w kolarstwie o Puchar Komendanta Głównego Policji liczyła 83 kilometry i ponad 1850 metrów przewyższeń. W całym wyścigu udział wzięło 2194 kolarzy. Sukcesem zakończyły się wyścigi policjantek z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie w kategorii policyjnej OPEN kobiet - sierżant Sandra Kowalczyk stanęła na podium, zajmując II miejsce, a starszy posterunkowy Roksana Kąc zajęła IV miejsce. Serdecznie gratulujemy wyników i policyjnej, kolarskiej pasji.

nadkomisarz Maja Piwowarska

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie