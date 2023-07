Policjanci odzyskali ukradzione porsche i zatrzymali paserów Data publikacji 31.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólna akcja policjantów z pionów kryminalnych doprowadziła do odzyskania ukradzionego porsche i zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzanych o paserstwo. Mężczyźni trafili w ręce policjantów w momencie przyjazdu po ukryty wcześniej pojazd. Obaj mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Gdyni, gdzie na podstawie zebranego przez funkcjonariuszy materiału zostały im przedstawione zarzuty za paserstwo, za które podejrzanym grozi do 5 lat więzienia. Za posiadanie środków odurzających 39-latkowi grozi do 3 lat więzienia. Sąd w Gdyni, na wniosek prokuratury, zastosował wobec 43-latka trzymiesięczny areszt tymczasowy, a wobec 39-latka policyjny dozór oraz poręczenie majątkowe.

Na początku lipca br. oficer dyżurny z Gdyni otrzymał zgłoszenie o kradzieży pojazdu marki Porsche. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Komendy Miejskiej Policji w Gdyni oraz z Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie, zajmujący się zwalczaniem przestępczości kryminalnej, na podstawie zebranych informacji oraz przy wykorzystaniu najnowszych metod i analiz ustalili, że skradziony samochód został ukryty w jednym z garaży na terenie Człuchowa. Gdy policjanci potwierdzali swoje ustalenia w rejon wytypowanego przez nich miejsca, podjechał samochód. W aucie policjanci zauważyli dwóch mężczyzn, którzy na ich widok szybko odjechali. Zachowanie kierowcy oraz pasażera od razu wzbudziło czujność funkcjonariuszy, którzy zatrzymali ich do kontroli drogowej. Mężczyznami okazali się mieszkańcy Człuchowa. Podczas przeszukania samochodu policjanci zabezpieczyli klucze do garażu, w którym znaleźli ukryte pod kocami skradzione w Gdyni porsche oraz elementy mechaniczne innych pojazdów.

Odzyskany samochód o wartości blisko 170 tys. zł. oraz części od innych pojazdów zostały zabezpieczone na policyjnym parkingu. Ponadto w mieszkaniu 43-latka policjanci zabezpieczyli kluczyki do utraconego porsche oraz gotówkę. Z kolei w miejscu zamieszkania 39-latka, funkcjonariusze znaleźli 65 gramów najprawdopodobniej amfetaminy. Zabezpieczone substancje zostały przekazane do badań biegłemu, który dokładnie określi ich rodzaj oraz ilość porcji.

Ponadto podczas pracy nad sprawą policjanci ustalili dodatkowo, że 39-latek na zlecenie 43-latka wystawiał na aukcjach internetowych różne części samochodowe niewiadomego pochodzenia .

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani, a następnie doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Gdyni, gdzie na podstawie zebranego przez funkcjonariuszy materiału zostały im przedstawione zarzuty za paserstwo, za które podejrzanym grozi do 5 lat więzienia. Za posiadanie środków odurzających 39-latkowi grozi do 3 lat więzienia. Sąd w Gdyni na wniosek prokuratury zastosował wobec 43-latka trzymiesięczny areszt tymczasowy, a wobec 39-latka policyjny dozór oraz poręczenie majątkowe.

Policjanci cały czas pracują nad tą sprawą, ustalają właścicieli odzyskanego mienia, szczegółowo sprawdzają wszystkie zabezpieczone części i niewykluczone, że mężczyźni wkrótce usłyszą kolejne zarzuty.

Paserstwo to przestępstwo, polegające na kupowaniu, przechowywaniu lub pomocy w sprzedaży, lub ukryciu rzeczy, która została uzyskana za pomocą przestępstwa, najczęściej kradzieży.