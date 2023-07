Pies potrzebował pomocy. Otrzymał ją od policjantów Data publikacji 31.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Informacja od sąsiadów i wejście policjantów przez okno do zamkniętego mieszkania, w którym od nieustalonego bliżej czasu przebywał pies, prawdopodobnie uratowało mu życie. Ten ujadał w dzień i w nocy. Zdecydowana reakcja policjantów na otrzymane zgłoszenie, skutkowała happy endem. Czworonogiem zajęli się funkcjonariusze, a później pies trafił do schroniska i tam będzie czekał na powrót swych właścicieli.

Każdego dnia policjanci podejmują wiele interwencji, do każdego człowieka podchodzą z szacunkiem i empatią, a swoje czynności wykonują w sposób profesjonalny i zgodny z przepisami prawa. Reagujemy również, kiedy krzywda dzieje się zwierzętom. Do Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu inspektora Marcina Sapuna, wpłynęło podziękowanie za profesjonalne i pełne empatii podejście do pieska, który od dłuższego czasu przebywał sam w mieszkaniu. I dawał temu znaku głośno szczekając.

Zaniepokojony mieszkaniec Żagania zawiadomił, że z jednego z mieszkań od piątku słychać w dzień i w nocy szczekanie psa. Sąsiedzi obawiali się, że coś złego mogło się stać jego właścicielom. Na miejsce przyjechał patrol Policji starszy posterunkowy Anna Korczowska i starszy posterunkowy Błażej Żygalski, którzy postanowili działać. Wezwali na miejsce funkcjonariuszy straży pożarnej, którzy podstawili drabinę i otworzyli okno mieszkania. Policjant wszedł po drabinie do mieszkania, w którym przebywał mały piesek. Został zabrany przez policjantów i przewieziony do schroniska.

Do Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu inspektora Marcina Sapuna, wpłynęło podziękowanie dla interweniujących policjantów. Jak zaznaczył autor pisma, funkcjonariusze wykazali się profesjonalizmem:

„…Tak naprawdę to tylko lub aż zwierzę ale postawa patrolu z tego dnia uświadamia że w Żaganiu mamy wspaniałych funkcjonariuszy Policji…”

Dziękujemy za miłe słowa uznania naszych działań oraz za niepozostanie obojętnym. #PomagamyiChronimy