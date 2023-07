Uratowali życie 37-latka Powrót Generuj PDF Drukuj Współdziałanie policjantów dąbrowskiej komendy oraz zgłaszającego interwencję, przyczyniło się do uratowania życia mężczyzny, będącego w kryzysie emocjonalnym.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 25.07. br. , około 21.00, w jednej z miejscowości na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska. Dąbrowski oficer dyżurny Policji otrzymał zgłoszenie, że 37-latek prawdopodobnie chce targnąć się na swoje życie. Zawiadamiający wskazał, w jakim rejonie może znajdować się mężczyzna oraz jakim pojazdem się porusza. Dodał, że posiada z nim kontakt poprzez komunikator internetowy. Na miejsce błyskawicznie zostali skierowani policjanci z wydziału prewencji oraz ruchu drogowego dąbrowskiej jednostki Policji. Policjanci cały czas byli w stałym kontakcie telefonicznym ze zgłaszającym, który na bieżąco informował o stanie mężczyzny potrzebującego pomocy. W trakcie przeczesywania terenu leśnego na terenie gminy Radgoszcz, gdzie 37-latek pozostawił pojazd, mundurowi usłyszeli dźwięk dzwoniącego telefonu. To pomogło im odnaleźć będącego w kryzysie emocjonalnym poszukiwanego 37-latka. Dzięki podjętym przez funkcjonariuszy czynnościom ratunkowym nieprzytomny mężczyzna odzyskał funkcje życiowe. Mundurowi monitorowali jego stan do przyjazdu zespołu pogotowia ratunkowego. 37-latek został przewieziony do szpitala.

Kryzys emocjonalny może dotknąć każdego. Warto wiedzieć, jak rozwiązywać problemy lub wesprzeć innych w samodzielnym rozwiązywaniu trudności. Warto również nie wahać się i skorzystać z porady specjalisty z dziedziny psychologii, czy psychiatrii, działających m.in. w każdej poradni zdrowia psychicznego.

Nie lekceważmy żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie. Na terenie całego kraju można dzwonić na:

ogólnopolski telefon zaufania 116 111, czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Połączenie jest bezpłatne;

w Komendzie Głównej Policji funkcjonuje "Policyjny Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie" o numerze: 800 120 226;

wsparcie oferowane jest również przez sieć ośrodków pomocy pokrzywdzonym, finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości, który podlega Ministrowi Sprawiedliwości;

aktualne dane dotyczące ośrodków pomocowych znajdziesz na stronie: pokonackryzys.pl

w sytuacji zagrożenia życia zadzwoń na numer alarmowy 112.