Ostrołęccy policjanci pomogli starszemu małżeństwu Data publikacji 31.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Każda interwencja Policji jest inna, a policjanci zawsze muszą być gotowi na nieprzewidziane zdarzenia. Ludzie potrzebują pomocy w różnych sytuacjach życiowych. Niektóre są proste i nie wymagają poświęcenia, a jedynie chwili czasu i chęci. Ostrołęccy policjanci kolejny już raz udowodnili, że niezależnie od charakteru zdarzenia chętnie pomagają mieszkańcom. Tym razem pomogli podczas wymiany koła starszemu małżeństwu, które wracało z Mazur. Podziękowania od mieszkańców są dla policjantów najwyższym wyrazem uznania i motywują do dalszej pracy.

Wczoraj, 30.07. 2023 r., do Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce insp. Mirosława Olszewskiego wpłynął wyjątkowy e-mail z podziękowaniami dla policjantów od mieszkańców Ostrołęki.

Jak z niego wynika w minioną sobotę małżeństwu w wieku 74 i 72 lat, które wracało z Mazur, w przyczepie kempingowej pękła opona. Kierowcy udało się zjechać pojazdami na boczną drogę leśną, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych kierowców. Stojących obok przyczepy i próbujących wymienić koło starszego małżeństwa zauważył patrol z Posterunku Policji w Kadzidle w składzie: mł. asp. Dominik Obrębski oraz sierż. szt. Hubert Bochomulski.

Policjanci zapytali kierowcę co się stało i czy nie potrzebuje on pomocy, w odpowiedzi usłyszeli, że nie jest w stanie wymienić w przyczepie koła. Mundurowi bez chwili namysłu pomogli podnieść przyczepę i wymienić uszkodzone koło. Zapewne o całej sytuacji policjanci szybko by zapomnieli, gdyby nie nadesłany e-mail z podziękowaniami o treści (oryginalna pisownia):

,,Wczoraj, 29 lipca wracaliśmy z Mazur. Pękła nam lewa opona w przyczepie. Wtoczyliśmy się w drogę leśną na przeciw wjazdu do Wykrotu, ponieważ nie było możliwości wymiany koła na drodze (wąskie pobocze, duży ruch pojazdów). Policjanci na służbie podjechali do nas, żeby sprawdzić, co się stało, że stoimy na drodze leśnej. Udzielili nam pomocy (praktycznej i fizycznej) przy wymianie koła - ja nie dałabym rady pomóc mężowi (mam 72 lata, mąż 74). Byli to sierż. Szt. Hubert Bochomulski i mł. asp. Dominik Obrębski z posterunku w Kadzidle. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy…dobrze, że jesteście…Pozdrawiamy - ………z Ostrołęki”

Cieszymy się, że ludzki odruch niesienia pomocy, który jest mocno wpisany w zawód policjanta, jest doceniany przez innych. Również dziękujemy za miłe słowa, które zawsze motywują do dalszej pracy.

Życzymy także naszym mieszkańcom bezpiecznej drogi w dalszych eskapadach wakacyjnych.