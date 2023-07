Policjantem po prostu się jest…

Dwóch policjantów z komendy wojewódzkiej w Katowicach zatrzymało w dniu wolnym od służby pijanych kierowców. Mężczyźni w wieku 38 i 47 lat wpadli w ręce zastępcy naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i policjanta z Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Narkotykowej KWP w Katowicach. Reagujmy, kiedy widzimy, że za kierownicę wsiada nietrzeźwy. Jeden telefon wystarczy, by zapobiec tragedii.