Byli tam, gdzie potrzebna była pomoc. Braniewscy policjanci uratowali życie tonącemu mężczyźnie Data publikacji 31.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci w swojej codziennej służbie podejmują liczne interwencje związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednak to nie wszystko. W myśl hasła „Pomagamy i chronimy” wspierają także tych, którzy potrzebują pomocy. Tak jak policjanci z braniewskiej drogówki, którzy pomogli mężczyźnie, którego życie i zdrowie było zagrożone po tym jak wpadł do rzeki.

Policjanci wyjeżdżając na służbę nigdy nie wiedzą, z jakimi interwencjami będą musieli się zmierzyć i kogo spotkają na swojej drodze. Często zdarza się, że to oni jako pierwsi są na miejscu zdarzenia i udzielają pomocy potrzebującym jej osobom. Jedna z takich sytuacji miała miejsce w piątek, 28.07.2023 r.. Policjanci Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie - st.post. Aleksandra Miernicka oraz mł.asp. Krzysztof Milewski zauważyli mężczyznę, który będąc pod znacznym działaniem alkoholu poruszał się brzegiem rzeki Pasłęka. W pewnym momencie mężczyzna wpadł do rzeki i zaczął się topić. Mł.asp. Krzysztof Milewski nie zawahał się ani chwili i w pełnym umundurowaniu, przekazując tylko broń służbową swojej koleżance, wskoczył do wody. Funkcjonariusze wspólnie wyciągnęli mężczyznę na brzeg rzeki, czym zapobiegli jego utonięciu. Na szczęście nic mu się nie stało i nie potrzebował pomocy medycznej.

Służba, praca, pasja…

