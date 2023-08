Areszt tymczasowy dla podejrzanego o usiłowanie zabójstwa Data publikacji 01.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 21-latka, który podczas spotkania w Bukowej zaatakował i ugodził niebezpiecznym narzędziem 17-letnią kobietę, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia. Prokurator przedstawił mu zarzut usiłowania zabójstwa, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

O zdarzeniu dyżurny dębickiej komendy został zawiadomiony 29 lipca br. rano. Jak wynikało ze zgłoszenia, miało dojść do zranienia kobiety. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do sprzeczki pomiędzy mężczyzną i kobietą. W jej trakcie mężczyzna kilkakrotnie ugodził niebezpiecznym narzędziem pokrzywdzoną, po czym odjechał. Kobieta pomoc znalazła w najbliższym domu, do którego dobiegła pomimo odniesionych ran. Przybyła na miejsce załoga pogotowia ratunkowego, po udzieleniu pierwszej pomocy, przewiozła ranną 17-latke do szpitala.

Podejrzewanego mężczyznę policjanci zatrzymali około dwie godziny później w Przeworsku.

Zebraniem materiału dowodowego zajęli się funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.

Akta sprawy policjanci przekazali do Prokuratury Rejonowej w Dębicy. Na podstawie zgromadzonego materiału, prokurator przedstawił 21-letniemu mieszkańcowi powiatu jarosławskiego zarzut usiłowania zabójstwa. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Dębicy aresztował podejrzanego na trzy miesiące.