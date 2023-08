Odpowiedzą za pobicie i zmuszenie do wykonania przelewu Data publikacji 01.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zarzuty pobicia oraz stosowania przemocy w celu wymuszenia zwrotu pieniędzy, usłyszeli wczoraj trzej mieszkańcy powiatu kolbuszowskiego w wieku od 17 do 20 lat. O zdarzeniu policję powiadomił pokrzywdzony. Mężczyzna najpierw został zaatakowany i pobity przez napastników, a następnie zmuszony do wykonania przelewu na konto jednego z nich. Sprawcy zostali zatrzymali.

W sobotę, 29.07.2023 roku, do kolbuszowskiej jednostki zgłosił się 20-letni mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego z zawiadomieniem. Z relacji mężczyzny wynikało, że będąc na spotkaniu ze znajomymi w Kosowach został zaatakowany przez trzech znanych mu mężczyzn, którzy kopali go i uderzali, a następnie zmusili do wykonania przelewu w wysokości ponad 1000 złotych na konto jednego z nich. Napastnicy twierdzili, że 20-latek miał wobec nich dług do spłacenia. Poturbowany mężczyzna powiadomił Policję.

Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali trzech mieszkańców powiatu kolbuszowskiego w wieku 17,18 i 20 lat. Młodzi mężczyźni trafili do policyjnego aresztu.

Wczoraj, po zgromadzeniu niezbędnych materiałów, usłyszeli zarzuty stosowania przemocy w celu wymuszenia zwrotu pieniędzy oraz pobicia. Decyzją prokuratora, wobec zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci m.in. dozoru, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego i zakazu opuszczania kraju.

Policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia. W sprawie trwają dalsze czynności.