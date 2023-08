Polsko-włoskie patrole na ulicach Wrocławia

Od dziś, przez dwa najbliższe tygodnie, dwoje włoskich policjantów pełnić będzie służbę patrolową we Wrocławiu wraz z polskimi policjantami. Tego rodzaju współpraca wynika z Porozumienia Wykonawczego pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej gen. insp. Jarosławem Szymczykiem a Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej w sprawie zasad i warunków prowadzenia wspólnych patroli. Wczoraj odbyło się spotkanie inauguracyjne, które prowadził insp. Robert Frąckowiak – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, a uczestniczył w nim również oficer łącznikowy włoskich organów ścigania pułkownik Piero Marraffa oraz Pani Monika Kwiatosz – Konsul Honorowy Republiki Włoskiej we Wrocławiu.