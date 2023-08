Pomoc nadeszła w ostatniej chwili Data publikacji 01.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego pilskiej jednostki uratowali mężczyznę, który chciał targnąć się na swoje życie. Mundurowi niezwłocznie udzielili mu pierwszej pomocy, a następnie przekazali pod opiekę załodze karetki pogotowia. Dzięki szybkiej reakcji policjanci zapobiegli tragedii.

W minioną niedzielę, 30.07.2023 r., do stanowiska kierowania wpłynęło zgłoszenie, z którego wynikało, że mieszkaniec powiatu pilskiego chciał targnąć się na swoje życie. Informacja ta pojawiła się od zaniepokojonej osoby najbliższej. Oficer dyżurny wiedział, że w takich sytuacjach liczy się każda minuta, dlatego niezwłocznie zadysponował najbliższy patrol.

Funkcjonariusze Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego wspólnie z najbliższą rodziną od razu przystąpili do poszukiwań mężczyzny. Zebrane informacje wskazywały, że może on przebywać w lesie nieopodal rodzinnych ogrodów działkowych. Kilka chwil później mundurowi odnaleźli mężczyznę. Z uwagi na jego stan natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy. W międzyczasie na miejsce został wezwany Zespół Ratownictwa Medycznego. Po chwili mężczyzna odzyskał przytomność i został przekazany pod opiekę załodze pogotowia ratunkowego.

W sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego liczy się przede wszystkim czas. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji nie doszło do tragedii. Policjanci po raz kolejny pokazali, że służą po to, by pomagać i chronić drugiego człowieka.

Pamiętajmy, aby nie lekceważyć sygnałów, które wskazują, że nasi bliscy mogą zmagać się z trudnymi problemami. W takich sytuacjach okazujmy im wsparcie i pomoc. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, do których można się zgłosić o wsparcie w ciężkich chwilach. Można również dzwonić na Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111.

( KWP w Poznaniu / mw)