Nasz policjant na szczycie góry Kazbek 5054 m n.p.m. Data publikacji 01.08.2023 Podinspektor Rafał Kulasek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w ubiegłą środę stanął na szycie góry Kazbek. Wyprawę do Gruzji nasz policjant przygotowywał od dłuższego czasu. Aby osiągnąć 5054 m n.p.m. trenował zimą i latem na lokalnym podwórku przemierzając świętokrzyskie szlaki, jak również Tatry, zdobywając ich najwyższy szczyt Gerlach.

Komuś kto ma pasję nie trzeba chyba tłumaczyć czym jest pokonywanie własnych słabości i ograniczeń, które zazwyczaj są jedynie w naszych głowach. Góry uczą pokory, cierpliwości i przede wszystkim wytrwałości w dążeniu do celu. Takim uporem wykazał się w ubiegłą środę 26 lipca br. podinsp. Rafał Kulasek. Funkcjonariusz na co dzień pełniący służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach zameldował się na szczycie góry Kazbek w Gruzji. Wejście na wysokość 5054 m n.p.m zajęło mu kilka dni. Choć pogoda początkowo nie była jego sprzymierzeńcem i kilkukrotnie zmuszony był suszyć ubrania, nie zrezygnował z realizacji planu. Gdy tylko nadarzyła się okazja, o godzinie 2.30 ruszył w górę, by krótko po 9 stanąć na szczycie. To pierwszy pięciotysięcznik Rafała, jak sam nas zapewnia – nie ostatni.

Wyprawa ta była dla mnie nowym doświadczeniem, dzięki któremu mogłem pokonać własne słabości – wspomina Rafał.

Policjant w każdej wolnej chwili poświęca czas na treningi, planowanie i przygotowania do kolejnych wypraw.

Życzymy naszemu koledze kolejnych zdobytych szczytów i samych sukcesów w realizacji marzeń.

Opr. AM

Źródło: KWP w Kielcach