Data publikacji 01.08.2023

Policjanci pomogli mężczyźnie, który został użądlony przez pszczołę

Policjanci z Komisariatu Policji w Chorzelach pomogli potrzebującemu pomocy 35-letniemu mieszkańcowi powiatu iławskiego szybko i bezpiecznie dotrzeć do placówki medycznej. Mężczyzna chwilę wcześniej został użądlony przez pszczołę i wymagał natychmiastowej interwencji lekarzy. Dzięki udzielonej pomocy, mężczyzna już po kilku minutach trafił pod opiekę medyków.

Po raz kolejny policjanci potwierdzili powiedzenie, że ,,być w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie,, nie wzięło się znikąd. W takim właśnie miejscu i czasie w sobotnie popołudnie (29.07) znaleźli się asp. szt. Wiesław Majk oraz mł. asp. Łukasz Orzoł. Tego dnia do policjantów podjechał 35-letni mieszkaniec Iławy, który poprosił mundurowych o pilną pomoc. Z tego co przekazał, został przed chwilą użądlony przez pszczołę na której jad jest uczulony. Faktycznie, mężczyzna posiadał widoczne w okolicy ust użądlenie a opuchlizna z każdą sekundą przybierała na sile. Ponieważ liczył się czas, funkcjonariusze bez wahania podjęli decyzję o eskortowaniu samochodu, tak by zapewnić sprawny i przede wszystkim bezpieczny przejazd do placówki medycznej. Policjanci o całej sytuacji powiadomili również dyżurnego jednostki.

Dzięki determinacji i szybkiej reakcji patrolu mężczyzna w krótkim czasie trafił pod opiekę lekarzy.