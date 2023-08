Poszukiwany za śmiertelne potrącenie 11-latka zatrzymany przez poznańskich i legnickich policjantów Data publikacji 01.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania kryminalnych z Poznania i Legnicy doprowadziły do ustalenia miejsca przebywania i zatrzymania 37-letniego Wielkopolanina. Ten ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości od 2 lat. Mężczyzna był poszukiwany m.in. listem gończym w związku ze śmiertelnym potrąceniem 11-letniego chłopca. Za popełnione przestępstwa spędzi łącznie blisko 7 lat w zakładzie karnym.

Pod koniec lipca tego roku policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i Legnicy zatrzymali 37-letniego mieszkańca województwa wielkopolskiego. Mężczyzna od dłuższego czasu był poszukiwany przez sąd listem gończym za wcześniejsze przestępstwa. To między innymi kradzieże i uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, ale przede wszystkim śmiertelne potrącenie 11-letniego chłopca poruszającego się na rowerze w czerwcu 2020 r. Zdarzenie to miało miejsce na terenie gminy Kostrzyn w Wielkopolsce.

Z kilku wyroków wynikało jedno. Mężczyzna blisko 7 lat miał spędzić w zakładzie karnym. Zdając sobie z tego doskonale sprawę, ukrywał się, chcąc jak najdłużej pozostać nieuchwytnym i cieszyć się wolnością.

W sprawę zaangażowali się policjanci z pionu kryminalnego. Wykorzystując techniki operacyjne, skrupulatnie zbierali informacje o ukrywającym się 37-latku.

Efektem tych działań było ustalenie, że mężczyzna przebywa na terenie województwa dolnośląskiego. 26 lipca br., po wcześniejszych, dokładnych przygotowaniach, kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i Legnicy zapukali do drzwi poszukiwanego mężczyzny.

Przebywał on w wynajętym hostelowym pokoju na terenie Legnicy i wizytą policjantów był całkowicie zaskoczony. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do aresztu śledczego we Wrocławiu. Dalej trafi do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 7 lat.