Podziękowania dla policjantów za pomoc Data publikacji 02.08.2023 Dzięki szybkiemu działaniu policjanci z Leska pomogli w rozwiązaniu problemu rodziny przebywającej na wakacjach w Bieszczadach. 75-letnia kobieta na czas dotarła do autobusu, którym miała jechać na operację do Warszawy, zaś jej wnuczka mogła wrócić do swoich dzieci.

W sobotę, 29.07.2023 r., tuż przed północą, dwójka dzielnicowych z Leska, na drodze wojewódzkiej z Baligrodu, zauważyła stojący na poboczu pojazd, a przy nim dwie kobiety. Okazało się, że wnuczka odwoziła swoją babcię na autobus, który z sanockiego dworca miał kurs do Warszawy. 75-latka jechała nim na specjalistyczny zabieg medyczny ratujący wzrok, w związku z doznanym urazem oka. Jednak tuż przed Leskiem, w pojeździe którym jechały, doszło do przebicia opony. Nie mogły dodzwonić się do nikogo z rodziny i okazało się, że w samochodzie nie było odpowiednich narzędzi do samodzielnej wymiany koła. Kobiety były już bardzo zdenerwowane sytuacją i bały się, że nie zdołają dotrzeć na zarezerwowany autobus, a w efekcie na operację.

Dzielnicowi, po konsultacji z oficerem dyżurnym, postanowili odwieźć 75-latkę do Sanoka. Drugi patrol wezwany na miejsce pomógł wnuczce kobiety wymienić koło w samochodzie. Dzięki temu 45-latka mogła bezpiecznie wrócić do Baligrodu, gdzie oczekiwały na nią dzieci.

Wczoraj do Komendanta Powiatowego Policji w Lesku wpłynął e-mail, w którym kobiety podziękowały wspaniałemu zespołowi policjantów za skuteczną interwencję i za to, że służą pomocą, reagują na problemy i skutecznie je rozwiązują.