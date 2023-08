Uderzenie w przestępczość pseudokibiców - zatrzymany 24-latek i zabezpieczony ponad 1 kg kokainy o czarnorynkowej wartości 400 tys. zł

Funkcjonariusze Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP we Wrocławiu, przy wsparciu kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, zatrzymali 24-letniego mężczyznę związanego ze środowiskiem lubińskich pseudokibiców, który z Holandii przewoził do Polski ponad kilogram kokainy. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonej substancji to 400 tysięcy złotych. Podejrzany na podstawie zgromadzonego przez śledczych materiału dowodowego usłyszał zarzuty przemytu kokainy oraz jej posiadania, a sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Grożąca 24-latkowi kara to nawet 15 lat pozbawienia wolności.