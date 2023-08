Bieg o Buzdygan Komendanta-Rektora – ruszają zapisy Data publikacji 01.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 1 sierpnia 2023 r. ruszają zapisy do kolejnej 5. edycji biegu charytatywnego na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach – Biegu o Buzdygan Komendanta-Rektora. Sportowa rywalizacja odbędzie się w formie hybrydowej – biegu stacjonarnego w Szczytnie i biegu wirtualnego dla Uczestników z całego świata. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z wielką radością zapraszamy do udziału w 5. edycji biegu charytatywnego na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach – Biegu o Buzdygan Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie. To wyjątkowe wydarzenie, które nie tylko pozwoli wykazać się sportowymi umiejętnościami, ale także da możliwość wsparcia Fundacji i działań na rzecz ich podopiecznych.

Dzięki wsparciu i hojności uczestników poprzednich edycji Biegu na konto Fundacji trafiło już ponad 87 tys. zł. To ogromna kwota, która wpłynęła na życie wielu ludzi. To kwota, dzięki której możliwa była realizacja wielu cennych projektów.

Zachęcamy wszystkich do udziału w tegorocznej edycji naszego wydarzenia – bez względu na wiek, umiejętności czy doświadczenie biegowe.

Tradycyjnie warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji oraz opłacenie wpisowego. Wszelkie zebrane datki trafią do podopiecznych Fundacji.

Każdy krok, który wykonacie, każdy metr, który przebiegniecie, przyczyni się do niesienia pomocy osobom, które na nią zasługują. W zamian zapewnimy wspaniałą atmosferę, konkurencję na najwyższym poziomie oraz mnóstwo emocji! Poza samym biegiem, na uczestników, ich rodziny oraz kibiców czekać będą liczne atrakcje towarzyszące, które sprawią, że ten dzień zostanie na długo

w ich pamięci. Bądźcie z nami, aby wspólnie stworzyć coś pozytywnego. Razem możemy zdziałać naprawdę wiele!

Co, gdzie i kiedy?

5. edycja Biegu, tak jak ubiegłoroczna, odbędzie się w formie hybrydowej.

Bieg główny odbędzie się 3 września 2023 r. w Szczytnie przy ul. Klenczona 2 – start i meta z plaży miejskiej. Trasa zawodów będzie biegła malowniczą ścieżką wokół jeziora Domowego Dużego. Dystans do pokonania wynosi ok. 4800 m.

Bieg wirtualny – udział w tej formie biegu możliwy jest od 1 sierpnia do 3 września 2023 r. Każdy uczestnik zobowiązuje się do pokonania jednorazowo dystansu minimum 3 kilometrów (biegiem, nordic walking, chód, rower, etc.) w dowolnym miejscu na Ziemi, dokonując indywidualnie pomiaru.

Zapisy!

Zgłoszenie uczestnictwa i wniesienie opłaty startowej w wysokości min. 50 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych) dla Biegu głównego i min. 25 zł (słownie: dwudziestu pięciu złotych) dla Biegu wirtualnego w postaci darowizny na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach przez uczestników zawodów odbywa się poprzez stronę internetową: superczas.pl.

Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępny jest na stronie Akademii Policji w Szczytnie: biegcharytatywny..edu.pl.

Komitet honorowy Biegu:

gen. insp. Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji

Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji mł. insp. w st. spocz . Irena Zając – Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Pamiętajmy!

„Nie możemy zmienić całego świata, ale zawsze możemy zmienić czyjś świat” – Janusz Korczak.

(Akademia Policji w Szczytnie / mw)