Policjanci dotarli do mężczyzny, który planował odebrać sobie życie Data publikacji 02.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zadzwonił na numer alarmowy i powiadomił, że chce odebrać sobie życie. Czasu było mało, ale dzięki współpracy z operatorem numeru alarmowego, udało się dotrzeć do mężczyzny, który następnie trafił pod opiekę lekarzy.

Do sochaczewskiej komendy wpłynęło zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który planował odebrać sobie życie. Policjanci po przyjęciu zgłoszenia natychmiast ruszyli w kierunku Teresina. W tym czasie oficer dyżurny z sochaczewskiej komendy skontaktował się ze Strażą Ochrony Kolei i poinformował o możliwym zagrożeniu. Dzięki pomocy operatora numeru 112 ustalono, że mężczyzna porusza się rowerem wzdłuż torowiska. Policjanci zauważyli go przy stacji kolejowej w Teresinie. Wezwali na miejsce załogę karetki pogotowia, która przetransportowała mężczyznę do szpitala, gdzie otrzyma fachową pomoc.

Policjanci przypominają, gdzie szukać pomocy w sytuacji kryzysowej:

( KWP w Radomiu / mw)