Podziękowania dla bolesławieckich policjantów „za perfekcyjne wykonywanie swoich obowiązków i podejście do zaistniałej sytuacji” od mieszkańca miasta

Policjanci z Bolesławca odzyskali elektronarzędzia o wartości prawie 4 tysięcy złotych utracone w wyniku włamania do garażu i oddali je pokrzywdzonemu oraz zatrzymali podejrzanego o dokonanie przestępstwa. Mieszkaniec Bolesławca w bardzo miły sposób dał wyraz swojego zadowolenia, napisał podziękowania dla policjantów, adresując je do szefa bolesławieckiej jednostki.

W nawiązaniu do zdarzenia z dnia 2.07.23 r. w sprawie włamania do garażu na Placu Zamkowym w miejscowości Bolesławiec. Pragnę podziękować za wspaniałą kadrę z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji Bolesławiec składającą się z sierżantów, za perfekcyjne wykonanie swych obowiązków i podejście do zaistniałej sytuacji, oraz perfekcyjną pracę.

Zasługują na szczególne uznanie dzięki ich pracy większość skradzionych przedmiotów wróciło do mnie. Z ogromnymi podziękowaniami oraz z szacunkiem dla tych wspaniałych policjantów za ich odpowiedzialną pracę.

Z wyrazami szacunku