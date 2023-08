Atak oszustki kosztował seniorów stratę 25 tysięcy złotych Data publikacji 02.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Prosimy wszystkich, a w szczególności osoby starsze o ostrożność w kontaktach telefonicznych, zwłaszcza gdy osoba po drugiej stronie słuchawki chce od nas pieniędzy. Pamiętajmy, że nie należy wierzyć w historie, które ktoś opowiada nam przez telefon, zwłaszcza gdy podaje się za policjanta, prokuratora lub lekarza. Ofiarą manipulacji oszusta podającego się za „policjanta” padło ostatnio małżeństwo z Sulechowa, które uwierzyło, że ich córka spowodowała wypadek. Starsi ludzie oddali przestępcom wszystko co mieli - 25 tysięcy złotych.

Do komisariatu policji w Sulechowie zgłosiła się kobieta, która poinformowała, że jej rodzice – osoby w podeszłym wieku – zostały oszukane przez nieznanych sprawców. Z relacji kobiety wynikało, że na telefon stacjonarny jej rodziców zadzwonił płacząca kobieta, która twierdziła, że jest ich córką i opowiedziała przerażającą historię. Twierdziła, że spowodowała wypadek, w którym ktoś został ranny i potrzebuje pieniędzy na kaucję dla prokuratora. Następnie w słuchawce usłyszeli głos mężczyzny podającego się za policjanta, który zażądał od nich 120 tysięcy złotych. Gdy odpowiedzieli, że nie mają takich pieniędzy, oszust zapytał ile mogą przekazać. Gdy dowiedział się, że seniorzy mogą uzbierać najwyżej dwadzieścia pięć tysięcy złotych, poinformował ich, że ta kwot wystarczy i poinstruował jak mają ją przekazać. Nieświadomi zagrożenia starsi ludzie postępowali zgodnie z żądaniami przestępcy i gdy zorientowali się, że mogli zostać oszukani, było już za późno.

Dopiero wtedy, po kilku godzinach od incydentu, seniorzy zadzwonili do córki, która jak się okazało o niczym nie wiedziała. Ten przypadek jest niestety bliźniaczo podobny do innych zdarzeń, które miały miejsce nie tylko w naszym regionie, ale do których dochodzi na terenie całego kraju.

Dlatego też przypominamy wszystkim, a zwłaszcza seniorom o ostrożności w kontaktach telefonicznych z osobami nam nieznanymi. Pamiętajmy, że oszuści dzwonią Informując o konieczności poniesienia sporych nakładów finansowych próbują wyłudzić pieniądze żerując na strachu rozmówcy o życie i przyszłość swoich najbliższych. Przestępcy chcąc wymusić szybką reakcję, wywierają słowną presję na starszych osobach. Aby osiągnąć swój cel potrafią straszyć czy wręcz grozić odpowiedzialnością karną, gdy nie pomogą „policjantowi”

Pamiętajmy, że oszuści ogarnięci chęcią zdobycia pieniędzy nie cofną się przed żadnym sposobem ich zdobycia i bardzo często żerują na uczuciach starszych wrażliwych osób. Pamiętajmy, żeby nie wpuszczać do domu nieznajomych osób, nie przekazywać obcym pieniędzy ani nie przelewać pieniędzy na podane konta. Jeśli ktoś informuje nas o jakimś wydarzeniu w rodzinie prosimy zadzwonić i potwierdzić taką informację. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy natychmiast poinformować Policję.

Prosimy – jeśli mają Państwo w rodzinie starsze i samotnie mieszkające osoby – rozmawiajcie z nimi na temat bezpieczeństwa w mieszkaniu – ostrzegajcie, że nigdy nie powinny wpuszczać obcych do domu i nigdy nie powinny przekazywać pieniędzy osobom nieznanym.