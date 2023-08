Tayson i Ruda przeżyły dzięki akcji ratowniczej policjantów Data publikacji 02.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Lubsku i Posterunku Policji w Jasieniu uratowali dwa psy, które wpadły do dwumetrowej studni na stawach w miejscowości Brody. Zostały one znalezione dzięki czujności kobiety spacerującej w okolicy. Jak się okazało psy uciekły właścicielowi z posesji i były przez niego szukane od dwóch dni. Jeden policjant trzymał i asekurował swojego kolegę, a drugi opuścił się w głąb studni ratując czworonogi.

W piątek, 28 lipca 2023 roku dyżurny Komisariatu Policji w Lubsku otrzymał zgłoszenie od spacerującej kobiety, że na byłych stawach hodowlanych w miejscowości Brody, w studni zauważyła dwa psy. Psy te miały się znajdować na głębokości około 2 metrów. Natychmiast na miejsce zdarzenia zostali skierowani dzielnicowi sierżant sztabowy Dariusz Syska z Komisariatu Policji w Lubsku oraz sierżant Mariusz Makuchowski z Posterunku Policji w Jasieniu. Policjanci po chwili dotarli na miejsce, gdzie zgłaszająca wskazała im studnię, w której faktycznie na głębokości około 2 metrów znajdowały się dwa psy. Policjanci przystąpili do wyciągania psów. Jeden z policjantów opuścił się w głąb studni, drugi policjant asekurował kolegę trzymając go za nogi. Policjanci bezpiecznie wydostali psy ze studni. Zostały one przekazane dla właściciela, który powiedział policjantom, że szukał psów od dwóch dni. Komunikaty o ich poszukiwaniach zamieszczał na portalach społecznościowych licząc na to, że odnajdą się całe i zdrowe.

Jeszcze tego samego dnia na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Lubsku wpłynęły podziękowania dla policjantów za uratowanie psów cyt. „...cieszymy się, że wśród nas są tacy ludzie, którzy stają na wysokości zadania i są w stanie poświęcić swoje zdrowie i życie, aby ratować nie tylko drugiego człowieka, ale i jego najlepszego przyjaciela...”