„Razem na szczyt”- spełniamy marzenia, dodajemy otuchy i wiary Data publikacji 02.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W całym naszym życiu marzenia zajmują oczywiste miejsce i chociaż są różne, to wszyscy je mamy, bez względu na to czy jesteśmy dziećmi, czy dorosłymi ludźmi. Dobrze jest marzyć i cieszyć się z ich urzeczywistnienia, ale znacznie więcej radości daje możliwość spełnienia marzeń innych. W miniony piątek taką okazję dostali policjanci, strażnicy Karkonoskiego Parku Narodowego, ratownicy medyczni oraz członkowie IPA z Jeleniej Góry, którzy gościli 21-letniego Maćka walczącego z niepełnosprawnością.

Maciek boryka się z czterokończynowym dziecięcym porażeniem mózgowym. Mimo niepełnosprawności nasz bohater dzielnie walczy z niepełnosprawnością i tak jak wszyscy, ma marzenia. Dzięki mundurowym spełnił jedno ze swoich marzeń- zdobył Śnieżkę.

Policjanci z komend w Jeleniej Górze i Złotoryi, członkowie International Police Association – IPA, w trakcie wspólnego patrolu ze strażnikami Karkonoskiego Parku Narodowego, w ramach działań „Bezpieczne wakacje” zorganizowali działania, dzięki którym nasz młody przyjaciel osiągnął swój cel i spełnił marzenie - zdobył szczyt Śnieżki.

Do akcji zadysponowano specjalistyczny pojazd do transportu medycznego, który zapewnił Maćkowi bezpieczny i komfortowy udział w patrolu, a nad jego dobrym samopoczuciem czuwał nieustannie opiekun medyczny. W ramach wspólnej służby, Maciek wraz z funkcjonariuszami policji i straży Karkonoskiego Parku Narodowego patrolował najpopularniejsze miejsca turystyczne w tej części Karkonoszy, czyli okolice kotła Małego Stawu, Równi pod Śnieżką, karkonoskich schronisk czy samej Śnieżki. Na szczycie na Maćka czekali członkowie IPA, którzy nagrodzili „zdobywcę” za jego wytrwałość w dążeniu do realizacji marzeń upominkiem w postaci torby słodyczy.

Mamy nadzieję, że czas spędzony z nami chodź w małej części przyczyni się do miłych wspomnień, które przyćmią zmaganie się z chorobą, która nie daje o sobie zapomnieć.

Na buzi naszego bohatera zagościł uśmiech. To bardzo ważne, gdyż to właśnie radość i śmiech są niezmiernie istotne w walce z niepełnosprawnością.

Maćku! Jak widzisz marzenia się spełniają, trzeba tylko w to mocno wierzyć. Życzymy Ci powrotu do sprawności. Trzymaj się nasz dzielny Kolego.