Trzej bielszczanie odpowiedzą za pobicie

Bielscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o pobicie. Ich ofiarą padli 20-letni obywatel Ukrainy oraz jego matka. Napastnicy uderzali pokrzywdzonych pięściami, a mężczyznę dodatkowo kopali. Na miejscu zdarzenia mundurowi zatrzymali 33-latka, pozostali podejrzani wpadli w ręce mundurowych dwa dni później. Byli to 42-latek oraz jego 21-letni syn. Wszyscy usłyszeli zarzut pobicia. Za to przestępstwo grozi do 3 lat pozbawienia wolności.