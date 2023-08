Zatrzymany sprawca zuchwałych kradzieży na terenie Śląska Data publikacji 02.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Bieruńscy kryminalni w toku wykonanych czynności operacyjnych wytypowali, a następnie zatrzymali złodzieja. Sprawca działał na terenie Śląska. Wchodził do sklepów jubilerskich oraz lombardów, gdzie pod pretekstem zakupu wyrobów ze złota prosił sprzedawców o okazanie danego artykułu. Następnie uciekał ze sklepu z towarem. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia.

Bieruńscy kryminalni odnotowali na terenie naszego powiatu zuchwałą kradzież biżuterii o wartości blisko 2,5 tysiąca złotych. Mężczyzna wszedł do pracowni złotniczej i udawał zainteresowanie kupnem złotego łańcuszka. Gdo otrzymał towar do obejrzenia, zabrał go i wybiegł ze sklepu. Policjanci rozpoczęli czynności w celu ustalenia sprawcy. Jak się okazało, było kilka podobnych kradzieży w ościennych miastach. Dzięki pracy operacyjnej bieruńscy śledczy ustalili, że sprawca to mieszkaniec Tychów. Przypuszczenia mundurowych się potwierdziły. Policjanci zatrzymali 30-letniego mężczyznę. Sprawca przyznał się do zarzucanych mu czynów. O jego dalszym losie zdecyduje prokurator. Za popełnione przestępstwo kodeks karny przewiduje karę nawet do 8 lat więzienia.