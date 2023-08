Policyjny pilotaż ciężarnej ze szczęśliwym finałem na „porodówce" Data publikacji 02.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy pilotowali ciężarną kobietę, która w drodze do szpitala zaczęła rodzić. Dzięki bydgoskiej „drogówce" przyszła mama bezpiecznie i szybko dotarła na oddział położniczy, gdzie w przystosowanych do tego warunkach przyszło na świat maleństwo.

Wczoraj, 01.08.2023 r., około 14:00 oficer Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy odebrał dość niecodzienny telefon. W słuchawce odezwała się kobieta, która powiedziała, że wiezie swoją koleżankę z Solca Kujawskiego na „porodówkę" w Bydgoszczy, jednak utknęła w korku. Prosi, jeśli to możliwe, o pomoc w szybkim dostaniu się do szpitala, ponieważ przyjaciółka zaczęła rodzić. Bez chwili zastanowienia dyżurny wysłał we wskazane miejsce patrol ruchu drogowego. Po chwili policjanci zauważyli opisanego w zgłoszeniu volkswagena, podjechali więc do auta i nakazali kierującej jechać za nimi. Już po kilku minutach znaleźli się pod drzwiami izby przyjęć.

Błyskawiczna reakcja dyżurnego oraz policjantów „drogówki" sprawiła, że przyszła mama bezpiecznie i szybko trafiła do szpitala, gdzie szczęśliwie urodziła maleństwo.