Szczęśliwy finał poszukiwań 83-letniego seniora Data publikacji 02.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyła się prowadzona wczoraj akcja poszukiwawcza 83-letniego mieszkańca Starego Koniecpola. W działania byli zaangażowani policjanci i strażacy. Jeszcze przed zmrokiem, zmęczony, przemoczony i zdezorientowany senior został odnaleziony 4 km od domu przez policyjnych motocyklistów z częstochowskiej drogówki.

Wczoraj około godziny 18.00 dyżurny komisariatu w Koniecpolu został poinformowany o zaginięciu 83-letniego mieszkańca gminy Koniecpol. Jak ustalili policjanci, senior tego dnia wyszedł z domu około godziny 10.00 na spacer i do tej pory nie wrócił do domu. Sytuacja stała się bardzo poważna, gdyż z relacji najbliższych wynikało, że mężczyzna ma demencję starczą i jest schorowany. Natychmiast rozpoczęto akcję poszukiwawczą, w której wzięli udział policjanci z Koniecpola i z Częstochowy, w tym z częstochowskiego Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji oraz druhowie z OSP. Poszukiwania rozpoczęto od sprawdzenia rejonu pobliskich ulic, terenów leśnych, łąk i mokradeł. Na szczęście tuż przed zmrokiem policjanci jadący na motocyklach zauważyli mężczyznę, który próbuje wyjść z rowu tuż przy masywie leśnym. Patrol drogówki zatrzymał swoje motocykle i zaopiekował się seniorem do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Mundurowi potwierdzili jego tożsamość. Okazało się, że to zaginiony starszy mężczyzna, który znajdował się 4 kilometry od domu. Był zmęczony, przemoczony i kompletnie zdezorientowany. Na szczęście 83-latek nie wymagał hospitalizacji. Cały i zdrowy wrócił do domu i do swoich bliskich.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim służbom, które zaangażowały się w prowadzone poszukiwania.