Funkcjonariusze z Krzyków odnaleźli zaginionego nastolatka

Każdego dnia wrocławscy policjanci pełniący służbę w komendzie miejskiej podejmują kilkaset interwencji dbając o bezpieczeństwo mieszkańców stolicy Dolnego Śląska oraz całego powiatu. Wśród działań prowadzonych przez funkcjonariuszy są te, które związane są wprost z ratowaniem ludzkiego życia. Jedna z takich sytuacji miała miejsce pod koniec ubiegłego miesiąca.

Zgłoszenie o zaginięciu nastolatka otrzymali policjanci z komisariatu na wrocławskich Krzykach. Ojciec nastolatka, który oddalił się z domu i nie kontaktował się z bliskimi, zwrócił się o pomoc właśnie do funkcjonariuszy z tej jednostki.

Jak wynikało z ustaleń funkcjonariuszy i okoliczności związanych z zaginięciem, nastolatkowi grozić mogło realne niebezpieczeństwo. Natychmiast podjęte zostały działania poszukiwawcze, w które szczególnie zaangażowali się dwaj policjanci pionu kryminalnego z krzyckiego komisariatu.

„Dzięki nim, czuję, że nasza policja to zespół prawdziwych profesjonalistów, gotowych narażać swoje życie dla dobra społeczeństwa. Ich działania były dla mnie nieocenionym wsparciem i dali mi nadzieję, że wciąż istnieją ludzie gotowi poświęcić się dla innych.” pisze w swojej korespondencji wdzięczny ojciec nastolatka.

Policjanci wrocławskiej komendy miejskiej po raz kolejny udowodnili, że w swojej codziennej służbie przede wszystkim niosą pomoc, dbając o tę najwyższą, bezcenną wartość jaką jest ludzkie życie.

Poniżej zamieszczamy treść przesłanych podziękowań.

Szanowny Panie Komendancie,

Z wielką przyjemnością pragnę zgłosić moją najgłębszą wdzięczność i podziękowania za dwóch wyjątkowych policjantów, którzy wykazali się niezwykłym zaangażowaniem i profesjonalizmem podczas zaginięcia mojego syna.Asp. oraz mł. asp. pracujący na komendzie Wrocław-Krzyki to dwie osoby, które na zawsze pozostaną w mojej pamięci jako wzory prawdziwych bohaterów. W dniu 30.07.2023 w moim życiu miała miejsce sytuacja, która wydawała się beznadziejna i przerażająca. To właśnie wtedy ci dwaj policjanci byli tam, by pomóc mi w najbardziej krytycznym momencie. Ich profesjonalizm i spokój w trudnej sytuacji pozwoliły mi poczuć się bezpieczniej, a ich wyjątkowa empatia pozwoliła mi zrozumieć, że nie jestem sam w tej sytuacji. Ich podejście do mojego problemu było godne podziwu, a sposób, w jaki przeprowadzili śledztwo, wykazuje, że to odpowiednie osoby na odpowiednim miejscu.Obydwaj policjanci wykazali się nie tylko doskonałą znajomością procedur, ale również nieustępliwym dążeniem do sprawiedliwości. Byli zawsze gotowi odpowiedzieć na moje pytania, uspokajając mnie i zapewniając, że wszystko zostanie załatwione tak, jak należy.Niezależnie od tego, czy był to środek tygodnia czy weekend, widziałem, że wciąż dawali z siebie wszystko, by rozwiązać sprawę. To poświęcenie i oddanie są godne podziwu i zachwytu.Dzięki nim, czuję, że nasza policja to zespół prawdziwych profesjonalistów, gotowych narażać swoje życie dla dobra społeczeństwa. Ich działania były dla mnie nieocenionym wsparciem i dali mi nadzieję, że wciąż istnieją ludzie gotowi poświęcić się dla innych.Szanowny Komendancie, proszę przyjmij moją serdeczną prośbę o uhonorowanie Policjanta oraz Policjanta za ich wspaniałą i wyjątkową służbę. To dzięki takim policjantom, jak oni, nasza społeczność może czuć się bezpieczna i chroniona.



Jeszcze raz, dziękuję z całego serca za ich poświęcenie i profesjonalizm oraz za wszystko, co robią dla dobra naszego społeczeństwa.



Z wyrazami szacunku,