46-latek, który zabił dwa kotki zatrzymany przez policjantów Data publikacji 03.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki błyskawicznej interwencji policjantów do aresztu trafił 46-latek, który w brutalny sposób zabił dwa koty. Jak ustalili funkcjonariusze zwierzęta zostały zadeptane. Mężczyzna wkrótce usłyszy zarzuty z które może grozi 5 lat pozbawienia wolności.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie w środę, 2 sierpnia 2023 roku około godziny 19.30 otrzymał zgłoszenie o tym, że na jednej z posesji na terenie gminy Kościerzyna mężczyzna zdeptał dwa małe kotki. Oficer natychmiast w to miejsce wysłał patrol policji. Na miejscu funkcjonariusze zastali zgłaszająca i pracownika fundacji „Animals”, którzy powiadomili, mężczyzna na swojej posesji zabił zadeptując dwa małe kotki.

Policjanci zatrzymali 46-letniego mieszkańca powiatu kościerskiego, który trafił do policyjnego aresztu. Mundurowi również zabezpieczyli truchła zwierząt do badań, przesłuchali świadków wykonali oględziny. Mężczyzna prawdopodobnie usłyszy zarzut zabicia zwierząt, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.