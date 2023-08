Kryminalni zatrzymali włamywaczy, jeden był poszukiwany, drugi miał narkotyki - Pamiętajmy, aby zawsze zabezpieczać dom przed wyjazdem Data publikacji 03.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zarzut kradzieży usłyszeli dwaj mieszkańcy Prabut, którzy w lipcu włamali się do domu jednorodzinnego. Mężczyźni ukradli stamtąd elektronarzędzia, pieniądze, zegarki i biżuterię – wszystko o łącznej wartości blisko 30 000 złotych. Za kradzież z włamaniem grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Zgłoszenie o kradzieży z włamaniem policjanci otrzymali ponad tydzień temu. Nieznani wówczas sprawcy wybili szybę i weszli do domu jednorodzinnego. Właściciel domu po tym, jak zorientował się, że padł ofiarą złodziei, dopatrzył się tego, że zginęły mu z niego elektronarzędzia, pieniądze, zegarki i biżuteria. Straty oszacowano na łączną wartość blisko 30 000 złotych. Policjanci na miejscu zdarzenia przeprowadzili oględziny, wykonali niezbędną dokumentację i rozpytali osoby mogące mieć wiedzę na temat tego zdarzenia. W wyniku wykonanych czynności funkcjonariusze ustalili, kto może być odpowiedzialny za to przestępstwo. Do policyjnego aresztu trafili dwaj 38-letni mieszkańcy miasta, jeden z nich był dodatkowo poszukiwany w celu odbycia kary pozbawienia wolności. Policjanci odzyskali znaczną część ukradzionych rzeczy. Podczas przeszukania mieszkań obu zatrzymanych mężczyzn, w jednym z nich policjanci znaleźli narkotyki. Zabezpieczona substancja przebadana testerem okazała się amfetaminą. Dwóch 38-latków usłyszy dzisiaj zarzuty kradzieży z włamaniem. Kodeks karny za to przestępstwo przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności. Za posiadanie środków odurzających grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Nie dajmy szans włamywaczom!

Przed wyjazdem na urlop poprośmy sąsiada lub inną zaufaną osobę o to, żeby podczas naszej nieobecności zaopiekowała się domem/mieszkaniem, zebrała ze skrzynki pocztowej przychodzącą korespondencję i ulotki. Nigdy nie zostawiajmy kluczy w umówionym miejscu np. pod wycieraczką czy doniczką. Pamiętajmy również, żeby za każdym razem, kiedy wychodzimy z domu zamykać drzwi i okna (również te piwniczne i dachowe) oraz włączyć alarm. Przed dłuższym wyjazdem warto także zakręcić zawory doprowadzające wodę i gaz do domu oraz pomieszczeń gospodarczych. Planując urlop, rozważmy zdeponowanie w banku posiadanej gotówki, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych. Stamtąd na pewno je odbierzemy. Bezpieczne będą czekały na nasz powrót. Na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać. Choć zabezpieczenie może być kosztowne, zainwestujmy w rolety antywłamaniowe, atestowane zamki, alarm połączony z monitoringiem, czujniki ruchu i dobre oświetlenie terenu. Pamiętajmy, złodziej, typując dom do włamania, wybierze ten z zabezpieczeniami łatwiejszymi do pokonania! Miejmy też na uwadze, że media społecznościowe mogą być źródłem informacji dla złodzieja. Zdjęcia z wakacji zamieszczajmy dopiero po powrocie. Pamiętajmy, aby zawsze zabezpieczać dom przed wyjazdem. Każdy lubi niespodzianki, ale tylko te przynoszące radość.