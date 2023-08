Próbował zmylić policjantów co do swojej tożsamości. Był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania Data publikacji 04.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału Prewencji lubińskiej komendy zatrzymali 24-letniego mężczyznę, który był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. Mieszkaniec Lubina ukrywał się przed niemieckim wymiarem sprawiedliwości, a podejrzany jest o kradzieże samochodów na terenie tego kraju. Dodatkowo policjanci odnaleźli przy nim narkotyki. Zatrzymany 24-latek został przewieziony do legnickiej prokuratury. Jest już decyzja o ekstradycji lubinianina.

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji lubińskiej komendy na jednej z ulic miasta zauważyli nerwowo zachowującego się mężczyznę. Mając podejrzenie, że może mieć coś na sumieniu, stróże prawa postanowili go wylegitymować. Mężczyzna już na samym początku okłamał policjantów co do swojej tożsamości, podając dane personalne innej osoby. Funkcjonariusze ustalili jednak jego imię i nazwisko i szybko wyszło na jaw, dlaczego chciał oszukać mundurowych. Okazało się bowiem, że 24-latek od dłuższego czasu ukrywał się przed niemieckim wymiarem sprawiedliwości.

Mężczyzna podejrzany jest o popełnienie na terenie Niemiec przestępstw związanych z kradzieżami pojazdów i w związku z tym był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. Dodatkowo podczas przeszukania podejrzanego, policjanci ujawnili przy nim metamfetaminę.

Lubinianin trafił do policyjnej celi, a następnie został przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Legnicy. Zostaną również wdrożone kolejne procedury, aby przekazać zatrzymanego niemieckim organom ścigania. O ekstradycji mężczyzny zadecydował już sąd.

Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) stosuje się od 2004 roku i zastępuje on długie procedury ekstradycji, które dawniej były stosowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. ENA wydaje się w następstwie przeprowadzenia transgranicznego, uproszczonego postępowania sądowego. Nakaz taki, wydany przez organy sądowe jednego z państw członkowskich, jest ważny na całym terytorium Unii Europejskiej.