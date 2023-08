85-letni grzybiarz upadł w lesie. Pomogli mu policjanci Data publikacji 04.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybkie działania policjantów pomogły w odnalezieniu starszego mężczyzny, który zbierając grzyby poślizgnął się na mokrej trawie przez co upadł i nie mógł samodzielnie wstać. Funkcjonariusze nawiązując telefoniczny kontakt z 85-latkiem, zlokalizowali jego miejsce, udzielili pomocy medycznej, a następnie przekazali ratownikom. Przypominamy, aby przed wyjściem do lasu na grzyby bądź jagody zawsze odpowiednio się przygotować.

W czwartkowe popołudnie, 3 sierpnia 2023 roku policjanci otrzymali zgłoszenie od 85-latka, że upadł w lesie w Wojsku podczas zbierania grzybów. Upadek był na tyle niefortunny, że mężczyzna nie mógł samodzielnie wstać. Niestety nie był też w stanie wskazać swojej dokładnej lokalizacji. Do miejscowości skierowani zostali policjanci z pobliskich posterunków w Lipnicy i Tuchomiu, którzy natychmiast rozpoczęli poszukiwania.

Mundurowi nawiązali kontakt telefoniczny z mężczyzną. Ten wskazał im, gdzie zaparkował swój pojazd i w którym kierunku szedł. Następnie funkcjonariusze polecili, aby nasłuchiwał sygnałów dźwiękowych radiowozu, które co jakiś czas włączali. Po chwili 85-latek przekazał, że słyszy je wyraźniej i bliżej. Wówczas policjanci ruszyli pieszo w głąb lasu.

Po krótkiej chwili policjant z Posterunku Policji w Lipnicy, zauważył leżącego człowieka, któremu udzielił pierwszej pomocy i zaalarmował ratowników, którzy dotarli na miejsce i przejęli poszkodowanego.

Przypominamy, by przed wyjściem do lasu poinformować o swoich planach bliskich oraz wskazać im okolicę, w której będziemy przebywać. Do swojego ubioru zawsze dodajmy elementy odblaskowe. To one w razie zmiennej pogody lub zapadającego zmroku pozwolą nam być bardziej widocznymi. Ważne, aby zawsze mieć przy sobie naładowany telefon oraz latarkę. Gdy już zabłądzimy w lesie, nie zwlekajmy z powiadomieniem policji.