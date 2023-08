Ostrożność to podstawa – nigdy nie zostawiaj wartościowych przedmiotów w aucie! Data publikacji 04.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci wielokrotnie zwracali się do kierowców z prośbą o niepozostawianie w otwartych pojazdach wartościowych przedmiotów czy ważnych dokumentów. Niestety często okazuje się, że taka „okazja” może prowokować do działania złodziei. Przekonali się o tym zarówno zielonogórzanie, jak i pewien mieszkaniec Sulechowa, którzy nie zamknęli swoich samochodów i stracili pieniądze, ale także dokumenty tożsamości i elektronarzędzia.

Policjanci bardzo często mają do czynienia ze zgłoszeniami dotyczącymi kradzieży wartościowego sprzętu pozostawionego przez właścicieli w pojazdach. Czasami są to telefony, laptopy, sprzęt wędkarski lub różne potrzebne im do pracy narzędzia. Złodzieje szukają okazji aby wzbogacić się w nieuczciwy sposób, a my niestety często nieświadomie im to ułatwiamy. Zupełnie niefrasobliwym zachowaniem jest pozostawianie cennego sprzętu w niezamkniętych samochodach, a takie sytuacje zdarzają się niestety bardzo często.

Ostatnio mieszkaniec jednej z miejscowości gminy Sulechów przekonał się, że pozostawienie torby z pieniędzmi, dokumentami tożsamości i innymi cennymi przedmiotami w otwartym samochodzie to nie jest najlepszy pomysł. Złodziej był na szczęście zainteresowany wyłącznie przedmiotami wewnątrz pojazdu, ale postanowił zabrać ze sobą pozostawiony w nim kluczyk. Pokrzywdzony nie dość, ze stracił cenne przedmioty to jeszcze nie mógł odjechać samochodem. Podobna historia wydarzyła się w Zielonej Górze, gdzie złodziej wykorzystał nadarzającą się „okazję” i z niezamkniętego samochodu ukradł torbę z elektronarzędziami wartymi niemal 2 tysiące złotych. Mniejsze straty poniósł pewien obcokrajowiec, który stracił niewielką sumę pieniędzy, ale za to będzie musiał postarać się o nowe dokumenty, bo te również padły łupem złodzieja.

Niech te historie będzie przestrogą dla innych, aby nie pozostawiać w samochodach, zwłaszcza otwartych, nic cennego co mogłoby skusić złodzieja. Pamiętajmy, że wśród nas są osoby, które mogą wykorzystać taką okazję, aby wzbogacić się w nieuczciwy sposób. Nikt nie ma prawa nas okradać, jednakże nie zwalnia nas to z przewidywania, że takie i podobne sytuacje mogą się wydarzyć, dlatego zachowujmy czujność. Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa na co dzień, a gdy w porze nocnej widzimy na osiedlowych parkingach nieznane osoby kręcące się przy samochodach sąsiadów, zadzwońmy na 112. Być może w ten sposób, dzięki naszej reakcji, zniechęcimy złodzieja.