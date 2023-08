Kobieta oddała prawie 40 tysięcy złotych fałszywemu policjantowi – uważajmy na oszustów! Data publikacji 07.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Jedna z mieszkanek powiatu międzyrzeckiego straciła prawie 40 tysięcy złotych, stając się ofiarą przebiegłych oszustów, którzy podszywali się pod policjantów. Przypominamy, że rzeczywisty policjant nigdy nie będzie prosić o przekazywanie środków pieniężnych, danych bankowych ani informacji o naszych oszczędnościach. W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu, zawsze należy upewnić się czy przekazywane informacje są autentyczne.

W środę (2 sierpnia) mieszkanka powiatu międzyrzeckiego odebrała telefon od rzekomego policjanta, który miał prowadzić dochodzenie w sprawie oszustw internetowych. Oszust, stosując zaawansowaną manipulację i podawanie fałszywych informacji, wprowadził kobietę w stan paniki i strachu sugerując, że jej oszczędności są zagrożone i potrzebuje pomocy w zabezpieczeniu jej środków poprzez przelanie 39 tysięcy złotych na „bezpieczne” konto Policji. Cały proces miał nie tylko uchronić oszczędności kobiety, ale także doprowadzić do schwytania sprawców przestępstwa. Opowiedzianą historie miał potwierdzić prokurator, który zadzwonił do kobiety potwierdzając fikcyjną wersję i tożsamość „funkcjonariusza”. W wyniku sprawnie przeprowadzonej manipulacji kobieta zgodziła się przekazać oszczędności na wskazane przez przestępców konto bankowe. Niestety, jak się okazało, kobieta padła ofiarą oszustwa, a jej oszczędności zostały skradzione. Warto podkreślić, że przestępcy byli wyjątkowo przebiegli, ponieważ w oszustwie prawdopodobnie wykorzystali metodę spoofingu, czyli metodę oszustwa, która polega na podszywaniu się pod inne urządzenia lub innego użytkownika. Oszuści zmieniają numer telefonu, adres e-mail czy adres IP, z których się kontaktują. Co więcej, mogą też wybrać i zmienić płeć osoby dzwoniącej, jej kraj pochodzenia, a nawet akcent.

Policja natychmiast wszczęła czynności w tej sprawie i podejmuje działania w celu zidentyfikowania i zatrzymania sprawców tego nikczemnego oszustwa. Przypominamy o zachowaniu ostrożności i rozwagi w kontaktach telefonicznych z osobami podających się za policjantów, prokuratorów lub inne instytucje. Przestępczy schemat działania powiela się za każdym razem, tylko od naszej czujności zależy powodzenie przestępców.