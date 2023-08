Umiejętności i zaangażowanie policjantów pozwoliły uratować ludzkie życie Data publikacji 07.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Determinacja, opanowanie i profesjonalizm – trzy cechy, którymi wykazali się dwaj młodzi funkcjonariusze świebodzińskiej policji. Pomimo szczątkowych informacji nie poddawali się i odnaleźli mężczyznę, którego życie było zagrożone. Dzięki opanowaniu i profesjonalnym działaniom starszy posterunkowy Adam Kamyszek oraz starszy posterunkowy Wojciech Grązka skutecznie udzielili pierwszej pomocy, dzięki czemu poszkodowany przeżył.

Na początku sierpnia świebodzińscy policjanci otrzymali zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, o mężczyźnie, którego życie znajduje się w niebezpieczeństwie. Niestety, po dotarciu do wskazanej miejscowości, przekazane informacje się nie potwierdziły. We wskazanym miejscu nikogo nie było. Policjanci zaczęli rozpytywać okolicznych mieszkańców, jednakże nikt niczego nie słyszał ani nie wiedział, że ktoś potrzebuje pomocy. Późna pora utrudniała czynności, ponieważ nie było zbyt wielu osób i na zewnątrz panowała ciemność. Przeczucie nie dawało policjantom spokoju i nadal z determinacją sprawdzali miejscowość. Skojarzyli, że jest jeszcze jedno miejsce, które częściowo mogłoby odpowiadać lokalizacji wskazanej w zgłoszeniu — to był „strzał w dziesiątkę”. Przy wiacie zauważyli nieprzytomnego mężczyznę, który posiadał obrażenia zagrażające jego życiu. Mężczyzna na przemian tracił i odzyskiwał przytomność i robił się coraz bardziej siny. Policjanci o sytuacji pilnie poinformowali Zespół Pogotowia Ratunkowego i przystąpili do udzielania pierwszej pomocy. Opanowanie, godziny szkoleń oraz kursy przyniosły efekt w postaci skutecznego zabezpieczenia mężczyzny. Przybyli na miejsce ratownicy, krótko oświadczyli, że gdyby mężczyzna został odnaleziony później i gdyby nie udzielona pomoc, mógłby nie przeżyć. Pomimo krótkiego stażu służby starszy posterunkowy Adam Kamyszek oraz starszy posterunkowy Wojciech Grązka obaj wykazali się profesjonalizmem, zaangażowaniem i umiejętnościami. Przede wszystkim jednak ocalili życie, co jest w służbie priorytetem.

W trakcie policyjnych interwencji funkcjonariusze przygotowani muszą być na każdy scenariusz, jaki napisać może tylko życie. Bardzo często sytuacje są dynamiczne, niejasne, a dopiero w trakcie pojawiają się informacje, które rzucają nowe światło na całe zdarzenie. W takich warunkach przebiega wiele interwencji i w wielu z nich czas gra kluczową rolę. Dlatego też policjanci regularnie szkolą się, między innymi z technik i taktyk interwencji, udzielania pierwszej pomocy czy też podczas symulowanych interwencji. Wszystko po to by skutecznie i profesjonalnie pomagać innym.

Informacja dla osób potrzebujących pomocy

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy udzielą nam profesjonalnej pomocy. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami:

116 123 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00.

116 111 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

800 121 212 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.