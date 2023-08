Odpowiedzą za rozboje na seniorkach Data publikacji 07.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z III Komisariatu łódzkiej komendy wraz z policjantami z Komisariatu w Konstantynowie Łódzkim zatrzymali 30-latka i jego 35-letniego kompana, którzy zaatakowali, a następnie okradli seniorki pod koniec lipca 2023 roku na terenie Łodzi. Napastnicy z miejsca zdarzenia odjechali skradzioną skodą. Usłyszeli już prokuratorskie zarzuty rozboju. Za popełnione przestępstwo grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z III Komisariatu Policji łódzkiej komendy pracowali nad rozbojami, do których doszło na Retkini w dniach 17 i 18 lipca 2023 roku. Wówczas zaatakowane zostały seniorki w wieku 82 i 84 lata. Napastnicy użyli gazu łzawiącego, a następnie siłą przewrócili kobiety i wyrwali im torebki oraz zabrali pieniądze, które miały schowane w odzieży wierzchniej.

Łódzcy policjanci prowadzili intensywne działania mające na celu ustalenie sprawców tego przestępstwa. Dzięki analizie zebranego materiału dowodowego stróże prawa wytypowali pojazd, którym poruszali się sprawcy. Z uwagi na fakt, iż zarejestrowany był na terenie Konstantynowa Łódzkiego mundurowi nawiązali kontakt z tamtejszą jednostką. Jak się okazało auto zostało utracone w wyniku kradzieży.



Połączone siły wydziałów kryminalnych policji doprowadziły do ustalenia tożsamości przestępców. Pierwszy z nich już 20 lipca 2023 roku został zatrzymany przez policjantów z Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim, którzy przedstawili mu zarzuty kradzieży pojazdu. Następnie zatrzymany został przewieziony na dalszy czynności do śledczych z retkińskiego Komisariatu Policji w Łodzi, gdzie usłyszał kolejny zarzut rozboju. Parę dni później zatrzymany został drugi z agresorów.



Podczas przeszukań ich miejsc przebywania stróże prawa znaleźli między innymi dokumenty pokrzywdzonych, ubrania, w których dokonywali przestępstw oraz skradzioną skodę octavię.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź – Polesie podejrzani zostali aresztowani na najbliższe trzy miesiące. Za przestępstwo rozboju grozi kara pozbawienia wolności do lat 12. Sprawa ma charakter rozwojowy dalsze czynności w sprawie prowadzą śledczy z III Komisariatu Policji w Łodzi.

(KWP w Łodzi / kp)