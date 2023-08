Policjanci pomogli osłabionemu mężczyźnie Data publikacji 07.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolbuszowscy policjanci interweniowali wczoraj wieczorem w Ostrowach Baranowskich, w związku ze zgłoszeniem dotyczącym zasłabnięcia starszego mężczyzny. O zdarzeniu poinformował świadek, który zauważył opartego o płot 84-latka z rowerem. Mężczyzna twierdził, że wyjechał na grzyby i zgubił się. Był wyziębiony i osłabiony. Dzięki pomocy zgłaszającego i policjantów, mężczyzna w porę trafił do szpitala.

Wczoraj około godziny 21.30, dyżurny kolbuszowskiej jednostki został powiadomiony o potrzebującym pomocy mężczyźnie w Ostrowach Baranowskich, gmina Cmolas. Zdarzenie zgłosił mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego, który powiadomił, że jadąc przez Ostrowy Baranowskie zauważył opartego o płot mężczyznę, a obok niego rower. Kiedy do niego podszedł, mężczyzna powiedział, że wyjechał na grzyby, ale zabłądził. Twierdził również, że słabo się czuje.

Zgłaszający wezwał pomoc. Na miejsce przyjechali policjanci z Posterunku Policji w Majdanie Królewskim. Z mężczyzną był utrudniony kontakt, był wyziębiony. Policjanci wraz ze zgłaszającym udzielili mu pomocy podając posiłek i ogrzewając go. 84-letni mieszkaniec powiatu tarnobrzeskiego został zabrany przez karetkę pogotowia ratunkowego do szpitala.

Dzięki reakcji świadków mężczyźnie w porę udzielono pomocy.

Policjanci apelują o ostrożność. Ponieważ zbliża się sezon zbierania grzybów, pamiętajmy, aby przed wyprawą na grzybobranie zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich. Pamiętajmy także, aby przed wyjściem do lasu zabrać telefon komórkowy. Jeżeli do lasu idziemy sami, poinformujmy przed wyjściem rodzinę lub znajomych o naszych planach.

(KWP w Rzeszowie / kp)