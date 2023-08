3-miesięczny areszt dla rodziców 2,5-miesięcznego dziecka, które odurzali narkotykami

Na podstawie zgromadzonego przez legnickich policjantów materiału dowodowego sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztu dla obojga rodziców niemowlęcia, które w miniony piątek w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Podczas badań lekarze stwierdzili obecność narkotyków w organizmie dziecka. Teraz podejrzani będą oczekiwać na dalsze decyzje sądu w swojej sprawie, a grożąca im kara to nawet do 5 lat pozbawienia wolności.