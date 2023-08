Policjant po służbie uratował kobietę Data publikacji 07.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdyby nie szybka i zdecydowana reakcja policjanta po służbie, mogłoby dojść do tragedii. Dzielnicowy Komisariatu Policji w Nowym Stawie, swoją postawą udowodnił, że policjantem jest się w każdej chwili, nie tylko będąc na służbie. Uratował 21- letnią kobietę, która chciała targnąć się na swoje życie.

Aspirant Damian Włodowski, na co dzień dzielnicowy Komisariatu Policji w Nowym Stawie w minioną niedzielę skończył służbę i wychodząc z komisariatu usłyszał dźwięk syreny z pobliskiej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Dla funkcjonariusza był to sygnał, że ktoś może pilnie potrzebować pomocy. Natychmiast skontaktował się z kierownikiem komisariatu aspirantem sztabowym Tomaszem Bracławcem, który poinformował go, że młoda kobieta prawdopodobnie chce popełnić samobójstwo. Funkcjonariusze bez zastanowienia wspólnie przyjechali na miejsce interwencji i niezwłocznie podjęli rozmowę z kobietą odwodząc ją od samobójstwa. Kobiecie została udzielona pomoc, a następnie policjanci przekazali ją pod opiekę lekarzy.

Dzięki sprawnej interwencji nowostawskich policjantów życiu 21-latki nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci przypominają, gdzie szukać pomocy w sytuacji kryzysowej:

116 123 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00

116 111 - bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108 - bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00

121 212 - bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu.