Trzy osoby zatrzymane za oszustwa na funkcjonariusza CBŚP Data publikacji 07.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Bialscy policjanci zatrzymali trzy osoby podejrzane o udział w oszustwach na funkcjonariusza CBŚP. Straty powstałe w wyniku działalności sprawców wyniosły ponad 300 000 zł. W trakcie zatrzymania zabezpieczyliśmy gotówkę. Cała trójka trafiła już do tymczasowego aresztu. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Pod koniec lipca br. do bialskiej komendy wpłynęły dwa zgłoszenia dotyczące oszustw na funkcjonariusza CBŚP . W obydwu przypadkach oszust przekonał pokrzywdzone, że ich pieniądze są zagrożone. W pierwszym przypadku 89-latka przekazała ponad 11 tysięcy złotych, w drugim kwota wyniosła ponad 200 tysięcy złotych. 68-letnia pokrzywdzona zlikwidowała wówczas lokaty i zaciągnęła kredyty, natomiast kartę do konta wraz z pinem przekazała nieznajomemu po wyjściu z banku.

Sprawą zajęli się policjanci zwalczający przestępczość przeciwko mieniu bialskiej komendy. Intensywne działania funkcjonariuszy doprowadziły do ustalenia osób podejrzewanych o udział w tym procederze. Na terenie powiatu wołomińskiego podczas wspólnych działań z bialskimi kryminalnymi zatrzymali osobówkę, którą podróżowali mężczyźni. Okazało się, że są to dwaj obywatele Ukrainy w wieku 20-52 lata. Przy jednym z mężczyzn funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę. Do policyjnego aresztu trafiła też trzecia z podejrzewanych osób 40-letnia mieszkanka Warszawy. Również w jej miejscu zamieszkania policjanci zabezpieczyli pieniądze.

Cała trójka została doprowadzona do prokuratury, gdzie usłyszała zarzuty. Mężczyźni odpowiadać będą również za oszustwo, do którego doszło na początku sierpnia br. na terenie Torunia. Wówczas pokrzywdzony wierząc, że rozmawia z policjantem przekazał sprawcom 115 tysięcy złotych Spawa ma charakter rozwojowy.

W piątek bialski sąd na wniosek Policji i prokuratury zastosował wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za popełniony czyn grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.